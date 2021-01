È morta Mira Furlan, interpretò Danielle Rousseau in “Lost”

Si è spenta all'età di 65 anni l'attrice Mira Furlan, era nota al grande pubblico in particolare per il ruolo della bizzarra e risoluta Danielle Rousseau nel telefilm-culto dei primi anni 2000 “Lost”. Negli anni '90 aveva interpretato anche l'aliena Delenn in un altra fantaserie classica "Babylon 5".

Nata in Yugoslavia, formatasi come attrice di teatro, era da lì emigrata negli States nei primi anni '90, nel 1993 il suo primo ruolo proprio per "Babylon 5". Le cause del trapasso sono al momento ancora ignote, lascia un marito e un figlio 22enne.

«Quando facemmo l'audizione per il ruolo di Delenn», ricorda l'autore Joseph Michael Straczynski, «ricordo che Mira ci raccontò della sua troupe di teatro nell'allora Yugoslavia, viaggiavano per il paese costantemente e si esibivano ovunque e senza paura davanti a serbi e croati, malgrado le minacce di morte. Io la ricordo così con quella forza vivace e spavalda».

Imago/Future Images