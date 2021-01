Gabry Ponte operato al cuore

ROMA - Il noto dj e produttore discografico ha subito negli scorsi giorni un'operazione al cuore più precisamente ad una valvola. La causa è una malattia congenita e degenerativa: «Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni» aveva scritto martedì sui social.

Oggi il dj ha fatto sapere che l'intervento è andata bene, e dopo aver trascorso una notte in cardiorianimazione è stato trasferito in reparto. Gabry Ponte ha anche ringraziato per tutti i messaggi d'affetto ricevuti, tra cui anche quello di Gigi d'Agostino e da Chiara Appendino, sindaca di Torino. «Approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!».