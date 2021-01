Le star hanno "celebrato l'America" insieme a Biden

WASHINGTON - È stato Bruce Springsteen a dare il via a "Celebrating America", lo show ricco di stelle del cinema e della musica che ha concluso la giornata dell'insediamento di Joe Biden quale presidente degli Stati Uniti.

Il cantautore ha eseguito la sua "Land of Hope and Dreams" sui gradini del Lincoln Memorial di Washington, rendendo evidente fin da subito il tema dell'evento: i giorni bui sono alle spalle, c'è spazio per la speranza nel futuro e per riunire gli Stati Uniti. A causa della pandemia non si è tenuto quel mega-concerto che avrebbe avuto luogo in condizioni normali, ma le stelle del firmamento musicale hanno comunque risposto presente e si sono esibite a distanza o mantenendo le distanze.

A fare gli onori di casa è stata una leggenda vivente di Hollywood, Tom Hanks. «È il giorno in cui testimoniamo la permanenza del nostro ideale americano» ha dichiarato. John Legend ha suonato "Feeling Good" di Nina Simone sempre davanti al memoriale di Lincoln, sotto gli occhi di Biden e della sua vice Kamala Harris. Demi Lovato, in collegamento da Los Angeles, si è esibita insieme a medici e infermieri che stanno combattendo il Covid-19. I Foo Fighters, invece, hanno dedicato "Times Like These" agli insegnanti. Toccante l'esecuzione di "Amazing Grace" da parte del grande violoncellista Yo-Yo Ma.

Ricordiamo che già durante l'insediamento avevano brillato due stelle del firmamento musicale: Lady Gaga, alla quale era stato affidato l'inno americano, e Jennifer Lopez che aveva eseguito un medley di canzoni patriottiche. Senza dimenticare la star del country Garth Brooks e il suo appello all'unità nazionale con "Amazing Grace".

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Today absolutely had us *feeling good*!



Always an honor to have @JohnLegend make us dance, and @chrissyteigen make us laugh. 💃🏼#Inauguration2021 pic.twitter.com/ip4sUesrrK — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

