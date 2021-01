Vogue ci ripensa e sceglie l'altra foto di Kamala Harris

NEW YORK - Vogue (versione USA) ha deciso di pubblicare una nuova versione del numero di febbraio, scegliendo questa volta l'altra foto di Kamala Harris.

L'immagine della vice presidente in abiti più casual e con le scarpe da tennis aveva ricevuto parecchie critiche dal mondo della moda, ma non solo. Secondo alcuni osservatori il volto risultava troppo "sbiadito", e l'outfit non era in linea con gli standard di Vogue. L'altra foto, scattata sempre da Tyler Mitchell e che ritrae la Harris con un completo azzurro e maggiormente in primo piano, era stata utilizzata solo per la versione online del giornale. Ora apparirà anche sulla carta stampata.

La rivista ha giustificato la scelta parlando di «un enorme interesse per la copertina della versione digitale» e del «momento storico» particolare che gli Stati Uniti stanno vivendo. Ha pertanto deciso di lanciare un numero limitato dell'edizione speciale con la nuova foto.