Donald Trump potrebbe non poter rifare "The Apprentice"

LOS ANGELES - Oggi è prevista una riunione speciale del Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), il sindacato americano che rappresenta circa 160mila professionisti del mondo dello spettacolo a tutti i livelli (sceneggiatori, attori, registi e così via). All'ordine del giorno, secondo quanto riferisce Deadline, c'è l'espulsione di Donald Trump.

Il board dei direttori valuterà se prendere provvedimenti disciplinari contro Trump, iscritto al sindacato dal 1989. Lo statuto prevede che i membri possano essere espulsi o sospesi per «aver intrapreso azioni contrarie agli interessi o all'integrità del sindacato». Più che i continui attacchi ai media durante tutto il mandato presidenziale, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero i fatti del 6 gennaio e l'assalto al Campidoglio.

L'eventuale espulsione di Trump richiederebbe il consenso dei due terzi del consiglio nazionale e la riunione odierna, riassume Tmz, potrebbe essere solo il primo passo di un lungo processo. Le conseguenze pratiche per l'ormai ex presidente Usa? Il non poter tornare a fare televisione e condurre il suo amato reality show "The Apprentice".