Maluma primo uomo a comparire da solo sulla copertina di Elle USA

NEW YORK - Grande onore per Maluma. La star del reggaeton sarà infatti il primo uomo a comparire da solo sulla copertina dell'edizione americana della rivista femminile Elle (vedi sotto).

«Per la primissima copertina di ELLE con una star maschile da sola, il rappresentante più popolare della musica latina ci conduce nel suo viaggio verso la dominazione globale», scrive su Instagram l'edizione statunitense della rivista, condividendo la storica prima su cui campeggia una foto del 26enne ammiccante. «IT'S MALUMA BABY!!!!! Grazie ELLE USA per fare di me il primo uomo sulla copertina della rivista, questo significa un saaaaacco per me! Continuiamo a sognare e a realizzare», commenta dal canto suo il cantante colombiano sullo stesso social.

Maluma, al secolo Juan Luis Londoño Arias, non è il primo uomo in assoluto a figurare sulla copertina di un'edizione statunitense di Elle. Prima di lui c'è finito per esempio Justin Timberlake, insieme però alla co-protagonista di "Amici di letto" Mila Kunis. Gli uomini hanno invece espugnato già da tempo altre edizioni mondiali della rivista di origine francese, come quella britannica, che ha già figurato in prima l'icona nazionale David Beckham.

Contrariamente a quanto direbbe la maggior parte della gente, nel numero di febbraio di Elle USA Maluma racconta come il 2020 sia stato finora «l'anno migliore» della sua vita. «Sicuramente è stato un anno molto difficile per tutti noi, ma sento è stato l'anno migliore per me finora, musicalmente, artisticamente e personalmente», ha dichiarato. «Sento di essere rinato», ha aggiunto.

Pur bloccato causa pandemia nella sua Colombia (per la felicità dei suoi genitori: «Sono stati molto contenti»), nel 2020 Maluma ha pubblicato un album registrato durante il confinamento, "Papi Guancho". Si prepara inoltre all'uscita di "Marry Me", film girato a fine 2019 e atteso proprio per febbraio 2021 in cui interpreta il ruolo di Bastian, fidanzato tradito della protagonista Jennifer Lopez.