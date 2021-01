Biden presidente, l'inno lo canta Lady Gaga

WASHINGTON D.C. - L'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, mercoledì 20 gennaio, sarà accompagnato dalla voce di Lady Gaga.

La cantante, come confermato in queste ore dal magazine Variety, canterà l'inno statunitense - The Star-Spangled Banner - durante la cerimonia in cui Joe Biden e Kamala Harris presteranno giuramento, iniziando ufficialmente il loro mandato alla Casa Bianca.

Lady Gaga aveva già sostenuto pubblicamente il "ticket" democratico durante la sua campagna elettorale. Lo scorso mese di novembre aveva partecipato a un comizio a Pittsburgh, in Pennsylvania, intonando "Shallow" e "Yoü and I".