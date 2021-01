Auguri Caterina: 90 anni di talento

LUGANO - Se il talento dovesse avere un volto, avrebbe quello di Caterina Valente. A chi ha meno di 40 anni il suo nome dirà ben poco. Per chi invece li supera, il suo nome apre uno scrigno prezioso fatto di oltre 1'500 canzoni cantate in ben nove lingue diverse, di oltre 18 milioni di dischi venduti nel mondo, di film, di duetti memorabili con star internazionali (da Chet Baker a Ella Fitzgerald, passando per Louis Armstrong e Mina), di partecipazioni televisive in ogni parte del globo. Il suo nome è arrivato fino agli Stati Uniti, dove è stata ospite per ben 12 volte del Perry Como Show.

Nel suo nome sono racchiusi dischi d’oro, premi, riconoscimenti, teatri prestigiosi. Quasi 50 anni di vita nel mondo dello spettacolo per questa donna - italiana di nascita - ma anche un po’ francese e tedesca – insomma europea a tutti gli effetti - che ha iniziato a calcare i palcoscenici fin da bambina seguendo i propri genitori, anche loro artisti.

Dotata di una voce di formidabile duttilità ed estensione vocale, osannata dai grandi jazzisti, ha saputo affrontare i più disparati stili musicali, passando dalla canzonetta al jazz, dal twist alla bossanova, dalle canzoni sudamericane alle più struggenti chanson francesi, fino a toccare perfino la canzone napoletana.

Un repertorio sconfinato, di cui oggi resta purtroppo ben poco nella memoria collettiva sempre più incline al facile oblio. Da noi la ricordiamo per la sua interpretazione di "Personalità", reinterpretata in seguito da Mina e da Adriano Celentano. Ma anche "Till", "Ciao", "Precipitevolissimevolmente", "Nessuno al mondo", e poi ottimi programmi televisivi come quel “Bentornata Caterina” del 1969, mandato in onda sulla Rai che segnava il ritorno della Valente sugli schermi italiani dopo anni di assenza e da cui fu tratto uno dei suoi album più belli.

Da anni vive a Lugano, ha abbandonato le scene verso la metà degli anni 90, diradando sempre più, nel corso degli anni, le sue apparizioni pubbliche. Ha preferito spegnere definitivamente le luci della ribalta, e vivere questo compleanno in totale silenzio, senza rilasciare interviste ai giornalisti. Per le ora parlano le sue canzoni, i suoi filmati su youtube, e il suo rinnovato sito.

Buon compleanno Caterina.

Anche la Fonoteca nazionale svizzera rende omaggio a Caterina Valente con una pagina multimediale a lei dedicata. Clicca qui.

Dpa