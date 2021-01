Regé-Jean Page da duca di “Bridgerton” a 007? «È un onore essere considerato»

LONDRA - Rivelazione di questa annata televisiva, Regé-Jean Page - il duca di Hastings nella serie-fenomeno di Netflix “Bridgerton“ - potrebbe essere in lizza per vestire i panni nientemeno di 007 come successore di Daniel Craig.

Le voci di corridoio sono talmente insistenti che viene dato come nuovo Bond 5/1 dal noto sito per scommesse Ladbrokes: «Internet fa congetture su un sacco di cose», ha raccontato Page in intervista durante lo show di Jimmy Fallon, «questa, per quanto mi riguarda, è una di quelle più carine, ne sono davvero onorato!».

«Se sei britannico e hai fatto qualcosa di rilevante, puoi finire in questa categoria (quella dei nominati per il ruolo di Bond, ndr.) è come una medaglia al merito, una medaglia a forma di B».

Al 30enne Fallon non ha potuto esimersi dal domandare come le hanno prese i suoi famigliari tutte le scene di sesso di "Bridgerton".

«A questo punto della mia carriera, dopo tutti quegli anni di teatro, è difficile scioccare la mia famiglia. Ormai non battono davvero più ciglio», ha scherzato il 30enne, «questo non vuol dire che si avvisino l'un l'altro. Nella chat WhatsApp di famiglia è pieno di messaggi d'allarme: "Ehi, occhio all'episodio 5"».