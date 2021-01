Niente più social network per Harry & Meghan

LOS ANGELES - Harry e Meghan hanno lasciato, presumibilmente per sempre i social network ufficiali legati alla Corona britannica. Ne dà notizia il Sunday Times che ha comunicato come gli ex-reali non hanno più intenzione di utilizzare quei canali così, come nessun tipo di account social personale.

Attualmente il loro account Instagram @sussexroyal ha 10.4 milioni di followers ma non ha più postato nuovi contenuti a partire da marzo 2020. Nemmeno le attività della loro organizzazione no-profit Archewell, pare, passeranno da questi canali.

Alla base della scelta il difficile rapporto, e un complicato e conflittuale rapporto della coppia con i social. I due, e soprattutto Meghan, sono da sempre vittime di feroci invettive su Twitter e affini.