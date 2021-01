David Bowie sbarca su TikTok

LONDRA - Ieri, nel giorno del suo compleanno (ne avrebbe compiuti 74), TikTok ha voluto rendere omaggio a David Bowie, creando un profilo in collaborazione con Warner, Sony e The David Bowie Estate.

Il social network del momento ha anche messo a disposizione l'intero repertorio del Duca Bianco, e numerosi video legati alla sua carriera.

I brani "Heroes", "Space Oddity", "Let's Dance", "Fame", "Rebel Rebel", "Life on Mars?" e "Ashes To Ashes" sono ora disponibili nella playlist dedicata in Sounds.

Domani inoltre, 10 gennaio, in occasione dei 6 anni dalla scomparsa di Bowie, verrà lanciato l'hashtag challenge #TheStarman. Utilizzando il brano "Starman" (pubblicato per la prima volta nel 1972) gli utenti si riuniranno così per celebrare la sua vita e il suo lavoro, ricreando i look iconici nel corso degli anni.

Bowie è solo l'ultima delle star che ha raggiunto TikTok. Negli ultimi mesi si contano infatti anche i Queen, John Lennon e George Michael.