Atkinson conferma: non è più tempo per Mr Bean

LONDRA - Lo ha già detto varie volte in passato, ma ribadirlo una volta di più non fa male: Rowan Atkinson non ha più intenzione di portare in scena il suo personaggio più celebre, quello di Mr Bean.

«È diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena» ha dichiarato l'attore, che precisa che Bean continuerà a sopravvivere solo nella versione animata. «È più facile interpretare Mr Bean con la voce che visivamente».

Compiuti i 65 anni, Atkinson sente la difficoltà fisica dell'interpretare il ruolo che da 30 anni lo accompagna. «Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. È stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla».