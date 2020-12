Halsey: «Non avrei dovuto postare quella foto sulla mia anoressia»

LOS ANGELES - In topless, con le braccia magrissime a coprire il seno e le ossa del bacino sporgenti, si è ritratta così la cantante americana Halsey in un vecchio selfie postato in risposta a una catena virale su Instagram che chiede di mostrarsi «nel vostro momento più buio».

Halsey, che ha più volte dichiarato di aver sofferto di problemi di salute mentale e di disordini alimentari, aveva accompagnato lo scatto con la scritta: «Anoressia, se ne soffrite chiedete aiuto <3!».

L'intento era positivo ma ha finito per trasformarsi in un boomerang sui social tanto da portarla a cancellare il post e poi a chiedere scusa: «Chiedo scusa per aver postato una mia foto in un momento difficile durante la mia lotta con l'anoressia, e di averlo fatto senza un avviso esplicito (trigger warning, ndr.) per chi potrebbe soffrirne», ha scritto la cantante su Twitter, «la verità è che ero molto nervosa riguardo a quel post, e forse non ci ho pensato benissimo, ma è stato fatto con le migliori intenzioni».