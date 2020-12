Demi Lovato celebra le sue smagliature

LOS ANGELES - Guarire dai disturbi dell'alimentazione si può, parola di Demi Lovato. La cantante ha condiviso un post su Instagram in cui celebra il suo corpo, mettendo in evidenza le proprie smagliature con tanto di brillantini. Lo scopo è di aiutare anche i propri fan ad accettarsi e a piacersi così come sono.

«Ero convinta che non fosse possibile superare un disturbo dell'alimentazione. Credevo che tutti fingessero o ci ricascassero di nascosto. "Sicuramente vomiterà qua e là" mi dicevo tra me e me. Ma ora sono grata di poter raccontare per la prima volta quello che il mio dietologo mi ha detto: "Questo è l'aspetto di chi si sta riprendendo da un disturbo alimentare"» ha raccontato orgogliosa la 27enne.

Per l'occasione Demi Lovato ha deciso di pubblicare un servizio fotografico in cui mette in risalto le smagliature, ricoperte di brillantini.

La cantante con il suo post ha voluto anche infondere fiducia ai suoi fan che stanno affrontando dei disturbi alimentari: «Puoi realmente farcela, ho fiducia in te. Quest'anno è stato duro, sii gentile con te stesso se sbagli».