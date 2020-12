William e Kate accusati di aver infranto la "regola dei sei"

LONDRA - Nel Regno Unito sta facendo molto discutere una fotografia scattata ai duchi di Cambridge, che li accusa di aver violato uno dei capisaldi delle misure anti-Covid: la "regola dei sei".

L'immagine è stata pubblicata dal tabloid Daily Mail e mostra William, Kate e i loro tre figli George, Charlotte e Louis lungo il percorso a tema natalizio della tenuta reale di Sandringham insieme al principe Edward, la moglie Sophie e i loro figli Louise e James.

In totale nove persone, quindi più del limite massimo previsto dal governo di Boris Johnson per contenere il contagio da coronavirus. Sembra che le due famiglie non avessero pianificato d'incontrarsi ma che sia stata una casualità, come confermato da fonti vicine alla Famiglia reale. Da Buckingham Palace non sono arrivate prese di posizione ufficiali né repliche a quella fetta anti-monarchica dell'opinione pubblica che accusa i Windsor di ignorare le misure di prevenzione.