Tre premi Oscar nello stesso film

"The Little Things" si segnala come una delle uscite cinematografiche più interessanti dell'inizio del 2021.

Si tratta di un thriller psicologico ambientato a Los Angeles e diretto da John Lee Hancock. Le alte aspettative sono giustificate specialmente dal cast stellare, che vede riuniti ben tre premi Oscar: Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. I primi due sono poliziotti, il terzo è il principale sospettato del delitto intorno al quale ruota tutta la storia.

Gli stessi protagonisti si sono detti elettrizzati dalla possibilità di lavorare insieme: «Per me Denzel Washington è Brando, Pacino, De Niro tutti arrotolati in un'unica persona» ha dichiarato Jared Leto.

L'uscita di "The Little Things" è prevista per il 29 gennaio su HBO Max.