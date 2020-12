ROMA - Carlo Conti si è confidato con il settimanale Oggi e ha raccontato i giorni del suo ricovero all'ospedale Careggi di Firenze, dopo aver contratto il coronavirus.

«Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo» spiega il conduttore televisivo italiano.

«Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo» aggiunge Conti, che tornerà al lavoro con "Affari Tuoi - Viva gli sposi", un'edizione speciale dello show di Rai1. «Un modo per regalare un barlume di ottimismo in un periodo di crisi», spiega.