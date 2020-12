Dwayne Johnson in versione Babbo Natale

LOS ANGELES - Dwayne "The Rock" Johnson ha avuto modo di mostrare la sua generosità, aiutando un papà in difficoltà economica.

La star di Hollywood è entrata in contatto con l'uomo, di nome Jay Abel, nel corso della serie di YouTube "Some Good News" condotta dall'attore John Krasinski. Abel, padre di due figli, è rimasto vedovo e fatica a trovare un lavoro part-time a causa della pandemia: così si è trovato costretto a mettere in vendita su eBay molti dei suoi oggetti personali, per avere il denaro con cui provvedere all'11enne AJ e a Elisa, di otto anni.

Krasinski ha spiegato di aver cercato di acquistare una parte degli oggetti e che Abel aveva rifiutato le sue proposte, pensando che si trattasse di una truffa e che non fosse realmente la star di "The Office". Mentre i due erano in collegamento, alla videochat si è unito Johnson. Appresa la storia di Abel, il 48enne ha dichiarato che avrebbe provveduto alla lista dei regali di Natale. «Ecco cosa voglio che tu faccia. Togli tutto da eBay perché "Dwanta Claus" si prenderà cura di tutto quanto». Non solo: Johnson ha invitato Abel e figli, una volta che la pandemia sarà superata, sul set del suo ultimo film.