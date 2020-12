Eminem si scusa con Rihanna, e lo fa con una canzone

LOS ANGELES - È una vicenda che si trascina da più di dieci anni, ma finalmente sembrerebbe essere giunta al termine. Eminem ha infatti deciso di scusarsi con Rihanna per essersi schierato dalla parte di Chris Brown in un testo di una vecchia canzone. La cantante, lo ricordiamo, era stata aggredita ferocemente dal suo compagno nel 2009.

Il rapper aveva deciso di non pubblicare il brano, ma l'anno scorso era comunque stato diffuso a insaputa dello stesso Eminem, creando parecchie polemiche (la strofa recitava "of course I side with Chris Brown" - Sicuramente io sto dalla parte di Chris Brown).

Ora Eminem ha trovato il modo di scusarsi con Rihanna, e ha scelto la stessa modalità: attraverso una sua canzone. Nel brano "Zeus", pubblicato solo qualche giorno fa nel nuovo album "Music to be Murdered By - Side B", è stato inserito un chiaro riferimento alla vicenda: "Mi scuso con tutto il cuore con Rihanna per quella canzone che è trapelata. Mi dispiace Rih, non voleva causare dolore".