Meghan & Harry 1, Paparazzi 0

LONDRA - Un accordo fra le parti ha risolto la causa in corso fra i Sussex e l'agenzia internazionale di fotografi Splash News. L'annuncio arriva dagli avvocati degli ex-reali.

Quest'ultima è accusata di aver pubblicato una foto rubata della duchessa di Sussex e del figlioletto Archie, all'interno di una proprietà privata in Canada. La foto è stata scattata poco dopo la decisione dell'ex attrice americana di rinunciare con il consorte Harry allo status di membri senior della famiglia reale britannica e di trasferirsi negli States.

I dettagli della transazione non sono stati resi noti in toto. Una legale della parte lesa ha tuttavia precisato che l'agenzia in questione si è impegnata a non perseguitare più con i propri paparazzi i Sussex e a non fotografare in avvenire i duchi, né Archie, né altri figli che dovessero venire.