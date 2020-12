Robert Downey Jr. dice addio per sempre a Iron Man

LOS ANGELES - Tutti i fan degli Avengers sanno come il personaggio di Iron Man si è congedato dalla saga (per evitare spoiler per chi non avesse visto il film, non lo ricordiamo).

Tuttavia, l'universo dei supereroi è sempre ricco di sorprese e colpi di scena e quindi qualcuno potrebbe pensare in un suo clamoroso ritorno. Ma così non sarà: a confermarlo è stato Robert Downey Jr. in persona.

La star ha dichiarato al quotidiano indiano Hindustan Times che l'esperienza di Iron Man, lunga 11 anni, è stata «soddisfacente a livello creativo» e che in questo periodo di tempo ha «fatto tutto quello che poteva» con il personaggio. «Interpretare Tony Stark è stato difficile e io sono andato molto in profondità».

Ora, per il 55enne si apre un nuovo capitolo professionale. «Posso fare altro ora. Da uomo di mezza età, guardi al futuro e capisci che tutto fa parte di un percorso e che le cose finiscono».