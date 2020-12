Offset non si vaccinerà: non si fida del governo

NEW YORK - Il rapper Offset ha dichiarato che non si vaccinerà contro il coronavirus.

Il musicista ha spiegato a Tmz che la ragione alla base della sua decisione è molto semplice: non si fida del governo. Neanche il fatto che l'ex presidente Usa Barack Obama ha dichiarato pubblicamente che si farà vaccinare in diretta video è servito a farlo cambiare idea.

In seguito il 28enne ha aggiunto che non trova giusto il trattamento riservato a celebrità e politici quando hanno contratto il virus e che, quindi, non troverebbe giusto ricevere il vaccino prima di persone realmente in difficoltà, solo in virtù del suo status di stella della musica.