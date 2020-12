Thomas Vinterberg è il miglior regista europeo

BERLINO - Alla 33esima edizione degli European Film Awards (Efa), assegnati in diretta streaming dal Futurium di Berlino, Thomas Vinterberg ha vinto il premio come miglior regista europeo per "Un altro giro".

Fra gli altri premi assegnati, va menzionato quello a Mads Mikkelsen quale migliore attore europeo, sempre per "Un altro giro". La migliore attrice è invece Paula Beer, per il film "Undine". Il premio Innovative Storytelling è andato a Mark Cousins per il suo documentario "Women Make Film: a New Road Movie through Cinema".

"Sole" di Carlo Sironi ha vinto il premio come miglior rivelazione europea, mentre Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm si sono aggiudicati il premio per la miglior sceneggiatura europea, ancora una volta per "Un altro giro".