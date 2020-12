Il tenero saluto di William alla regina: «Ciao, nonna»

LONDRA - Non è passato inosservato, alle telecamere e alla stampa britannica, il tenero saluto che il principe William ha tributato alla regina Elisabetta dopo averla incontrata in pubblico per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19 in marzo.

«Ciao, nonna» («Bye, gran»), è il semplice (e quasi inudibile) arrivederci che il 38enne ha pronunciato alla volta della sovrana che risaliva le scale dell'ingresso del Castello di Windsor. All'esterno della magione, William e la moglie Kate hanno incontrato - con tutte le distanze sociali del caso - la monarca 94enne, il principe Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale.

La visita, allietata da melodie natalizie, arrivava al termine del viaggio in treno che William e Kate hanno fatto attraverso la Gran Bretagna per incontrare i lavoratori e i volontari impegnati nella crisi sanitaria.

Non si sa quando i due rivedranno la regina. Appartenente, vista l'età, a una fascia particolarmente a rischio per quanto riguarda il Covid-19, da ottobre la monarca è in quarantena volontaria a Windsor insieme al marito Filippo, 99 anni, e a una ristretta cerchia di collaboratori e ha annullato il tradizionale Natale reale.

«Come tutti, sperano che le cose tornino alla normalità nel 2021», ha recentemente fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace.