Fedez vince la causa contro il Codacons e fa un balletto

MILANO - Fedez 1 - Codacons 0: il rapper italiano ha vinto la causa intentata contro di lui dal Codacons.

In primavera l'associazione dei consumatori italiana lo aveva querelato per averla criticata. Erano le settimane in cui il cantante e la moglie Chiara Ferragni raccoglievano fondi per la sanità italiana e il Codacons aveva giurato guerra alla piattaforma che utilizzavano per il crowdfunding, GoFundMe. A suo avviso, il noto sito applicava ai donatori commissioni illegittime.

Ora il Tribunale di Milano ha stabilito che la querela del Codacons è «infondata» e perciò «inammissibile». Nei video in cui si scagliava contro l'associazione, Fedez esercitava semplicemente il proprio diritto di critica.

Con un buffo video su Twitter (più sotto), il rapper ha commentato a modo suo la "vittoria" contro l'organizzazione. «Codacons» seguito da un ironico cuoricino il commento al filmato in cui il 31enne si lancia in gesti di esultanza davanti all'albero di Natale brandendo il quotidiano che dà la notizia dell'assoluzione.

Gli scontri tra Codacons e i "Ferragnez" non sono una novità. Uno degli ultimi è stato, in settembre, la denuncia di Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso per aver posato come la Madonna del Sassoferrato su Vanity Fair.