LOS ANGELES - Un'emozionatissima e felicissima Paris Hilton, come forse non si è mai vista, ha festeggiato il primo anniversario con il fidanzato Carter Reum.

«Mi sento come in un sogno», ha scritto l'imprenditrice in un post su Instagram dove ha espresso tutte le sue emozioni. «Credo davvero che siamo fatti l'uno per l'altra».

Per commemorare la pietra miliare, la 39enne ha pubblicato un video, con sottofondo musicale il suo brano "Heartbeat", con diverse foto e video della coppia.

«Non posso credere che sia passato solo un anno», si legge poi nel dolce tributo, «mi sembra di essere con te da una vita!».

«Non mi sono mai sentita così vicino a un'altra persona in vita mia», ha ammesso la modella, «hai abbattuto le mura intorno al mio cuore, aprendolo come non pensavo fosse possibile».

«Non c'è nessuno con cui preferirei passare l'eternità», ha infine concluso la Hilton, «prima d'incontrarti non credevo alle anime gemelle, ti amerò per sempre, qualunque cosa accada nella vita, sarò sempre felice tra le tue braccia e al tuo fianco».