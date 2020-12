«Mia figlia 16enne vuole fare la modella? È grande abbastanza»

LOS ANGELES - È giunto il momento per la giovane Leni Klum di seguire le orme materne? Non è affatto escluso, come raccontato da mamma Heidi nel programma streaming di People: «Ormai è grande abbastanza, ho sempre pensato fosse troppo giovane, ma ora non più. Abbiamo sempre tentato di proteggerla, tenerli lontani dai riflettori. Ma ha 16 anni, guida una macchina, se può fare quello non vedo perché non possa fare la modella se è quello che vuoi fare».

Questo però, conferma l'ex-top model, anche se il mondo della moda non è tutto rose e fiori: «Capiamoci, adoro l'industria della moda, ci ho lavorato per 20 anni ma bisogna viaggiare un sacco, è un modo di vivere molto diverso da quello normale. Devi essere una persona forte, soprattutto se sei donna, devi essere davvero molto forte».

Leni, come Henry (15 anni) e Jonah (14 anni), è figlia della modella e del cantante Seal. Il trio di adolescenti, giura la madre, è anche un buon termometro della sua presenza sui social: «Diciamo che sono molto aperta per quanto riguarda il mio corpo, non me ne vergogno», ha raccontato scherzando Heidi, «sono tedesca e, sapete, non è che indossi sempre un sacco di vestiti. Ogni tanto quando vedono alcuni miei post vengono da me con quello sguardo di disapprovazione, tipo: “Mamma, ma sei seria?“»