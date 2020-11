Le regole anti Covid valgono anche per i vip

LONDRA - Le regole e le restrizioni anti-Covid valgono per tutti nel Regno Unito, inclusi i vip del mondo dello spettacolo. È l'avvertimento lanciato oggi direttamente da un portavoce di Downing Street nei confronti della sfida pubblica ai divieti lanciata, fra gli altri, da due celebrità assai popolari oltremanica: la cantante Rita Ora e l'attore Laurence Fox.

La prima ha annunciato di voler dare una festa di compleanno in piena regola in un ristorante, in barba alle indicazioni della autorità sanitarie. Il secondo di sentirsi libero d'invitare a pranzo o a cena a casa sua «un vasto gruppo» di amici.

Il primo ministro Boris Johnson «ha già chiarito che le regole valgono per tutti nel Paese e che bisogna rispettarle per ridurre la diffusione del virus», ha replicato loro il portavoce del premier, aggiungendo che «è importante che ciascuno dia l'esempio nella società», ma ricordando pure che «spetta alla polizia» intervenire in caso di violazioni.