Roberto Bolle verso la pensione: «Ci andrò nel 2022»

MILANO - Roberto Bolle vede all’orizzonte la pensione. Il celebre ballerino italiano, 45enne, ne ha parlato (e scherzato) a durante un'intervista.

«I ballerini vanno in pensione a 47 anni. Io ne ho 45» e «andrò in pensione ad aprile 2022. Secondo me è un buon compromesso», ha spiegato al vicedirettore di Sky Tg24, Omar Schillaci.

«Fa strano dire che a 47 anni qualcuno vada in pensione», ha continuato Bolle, sottolineando che «come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani. Iniziamo a ballare a livello professionistico quando abbiamo 19 anni ed entriamo in compagnia».

Il percorso vero e proprio però inizia molto prima. «Iniziamo la scuola quando abbiamo 11 anni, adesso sono trent'anni che faccio questo lavoro e che spingo il mio fisico al massimo, ad altissimi livelli, chiedendo ogni giorno di più». E «finché il fisico me lo consentirà - ha assicurato il ballerino - andrò avanti».