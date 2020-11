Glenn Close, il peso dell'Oscar e quella volta che vinse Gwyneth Paltrow...

LOS ANGELES - Glenn Close sembra essere la grande favorita per la vittoria dell'Oscar come miglior attrice, grazie al suo film per Netflix "Elegia americana".

L'attrice, però, pensa che il paragonare varie interpretazioni così da assegnare un premio sia qualcosa di un po' illogico. «Non ho mai capito come si possano onestamente paragonare delle performance» ha dichiarato la 73enne nel corso di un'intervista a un format di ABC News.

Per dare forza al ragionamento Close ritorna a quanto accaduto nel 1999. «Ricordo l'anno in cui Gwyneth Paltrow vinse su quell'incredibile attrice che era in "Central do Brasil" e pensai "Cosa? Non ha senso"». Il riferimento è all'interpretazione di Fernanda Montenegro nel film di Walter Salles. Ci sono molti fattori che portano alla vittoria di un Oscar, aggiunge la sette volte nominata (e mai premiata), tra di esse «la pubblicità, quanti soldi avevano per mettere il film sotto gli occhi di tutti...»