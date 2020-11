Dave Chappelle furioso con Netflix: «Gli ho detto, tirate via il mio show»

LOS ANGELES - Una delle pietre fondanti della comicità americana il “Chappelle's Show” di e con Dave Chappelle è apparso - anche un po' a sorpresa - su Netflix il 1 novembre.

L'autore, che con la produzione ha un rapporto decisamente tribolato, quando l'ha scoperto non ne è stato proprio contentissimo.

Il motivo? Alle divergenze creative, che lo hanno costretto ad abbandonare lo show dopo soli due anni (nel 2015) in preda allo stress, ci sono state anche gabole contrattuali: «Quando me ne sono andato non ho preso un soldo», conferma il diretto interessato in un video postato su Twitter.

«Ho firmato il contratto con Comedy Central (il canale che lo ha mandato in onda, ndr.) con tutto l'entusiasmo dei miei 28 anni, eravamo seduti tutti attorno a un tavolo: "È un buon contratto", mi dicevano. Io in quel momento ero disperato, non erano dei gran soldi, ma non avevo vie d'uscita, cos'altro dovevo fare? La gente mi dice: "Ehi, di che ti lamenti? Con lo show hai fatto un sacco di soldi", invece ne ho visti pochissimi».

Veder riapparire il "Chappelle's Show" di punto in bianco per lui è stato un fulmine a ciel sereno: «Nessuno mi aveva detto niente, lo hanno pubblicato perché più di 15 anni fa avevo firmato quel contratto, vi sembra una cosa giusta? A me no».

Visto che Chappelle da anni collabora con Netflix, con cui ha realizzato una serie di osannatissimi "special" comici, ha deciso di sfruttare questa sua linea diretta: «Li ho chiamati, ero furioso, gli ho detto: "Tirate via quello show, mi fa stare male", e sapete cosa è successo? Loro lo hanno fatto, potevano lasciarlo lì, ma hanno preferito toglierlo per non guastare il nostro rapporto. Per me era come ricettare della roba rubata!».