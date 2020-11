Hilary Duff è stata «esposta» al coronavirus

LOS ANGELES - Hilary Duff ha dichiarato di essere stata «esposta» al coronavirus.

Da venerdì l'attrice - che è incinta del suo terzo figlio - è in quarantena, come da lei stesso annunciato in una Story di Instagram. La 33enne non ha spiegato dove e come potrebbe aver contratto il virus.

Negli scorsi giorni Duff è stata fotografata sul set della serie tv "Younger" a New York. Non è chiaro se le riprese, iniziate lo scorso mese di ottobre, verranno bloccate in attesa che la star ritorni negativa.