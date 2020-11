Cinque nomination per "La leggenda dello stambecco bianco" a Milano

CHIASSO - "La leggenda dello stambecco bianco" del regista ticinese Markus Otz continua a riscuotere consensi nei festival cinematografici di tutto il mondo.

Dopo esser stato premiato con un “Indie Spirit Award” all’ultimo “Idyllwild International Festival of Cinema” a Idyllwild-Pine Cove in California, tenutosi ancora fisicamente proprio all’inizio della pandemia negli Stati Uniti lo scorso mese di marzo, il film ha ottenuto ben cinque nomination alla prima edizione online dell’International Filmmaker Festival of World Cinema, che si terrà a Milano in forma virtuale dal 18 al 22 gennaio 2021.

Il mediometraggio, girato e prodotto in Ticino da Markus Otz e Luisa Neri, ha ottenuto la candidatura per il miglior attore protagonista di un film straniero (Marco Capodieci), per il miglior attore non protagonista (Roberto Regazzoni) e per fotografia, set design e costumi (Markus Otz).



“La leggenda dello stambecco bianco” ha attualmente nel suo palmares sei premi, vinti in vari festival indipendenti tra Usa, Europa e Asia. Con quelle conquistate al festival cinematografico meneghino le nomination salgono a quota 24.