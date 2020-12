Karin Cerini ci racconta un "2020 Da Dimenticare"

LOCARNO - Un anno caratterizzato da lockdown, quarantene, bar chiusi, città vuote, distanza sociale, e vacanze annullate.

Si tratta del 2020, e come ci racconta la cantautrice ticinese Karin Cerini nel suo nuovo singolo, è un "2020 Da Dimenticare". Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e il video su Youtube.

Dopo il pezzo #restacasa, registrato tra le quattro mura del suo appartamento e caratterizzato da uno stile rap, Karin Cerini torna con una canzone potente ed energica, dalle sonorità internazionali e di stile tipico della musica Pop/Dance.

Ciao Karin! Come stai? Questa volta la pandemia la guardi con un occhio diverso rispetto a marzo?

«Bene, anche se sono sinceramente un po’ stanca, come tutti, della situazione. Comunque, nel nuovo singolo mi sono focalizzata su quest'anno 2020 come esperienza di vita diversa. È insomma un racconto di un anno passato in maniera particolare, ed è anche un biglietto di saluti definitivi a questo 2020».

Con il tuo nuovo brano "2020 Da Dimenticare" esprimi il pensiero di molti, come hai preso l’ispirazione?

«È un riassunto, una mia fotografia tradotta in musica e parole di quest'anno di rinunce, cose che non abbiamo potuto fare e una nuova normalità tutta da scoprire. Andare in vacanze, ballare, divertirsi al mare, sono stati sostituiti da stare a casa, distanza sociale, e aperitivi online: l'anno scorso una simile canzone non sarebbe stato possibile scriverla».

C’è un mix di serietà e ironia nel pezzo: la situazione è seria, ma qualche volta l'umorismo ci vuole?

«La chiave ironica è quella che più mi appartiene. Quando scrivo di temi delicati che mi stanno a cuore, per me è fondamentale saperlo fare senza far pesare la situazione. D'altronde quest'anno è stato particolare, e la realtà, in chiave umoristica, mi permette di descrivere una situazione in alcuni casi al limite dell'assurdo, ad esempio, "Beato chi ha il cane per farlo pisciare" in riferimento al lockdown e alla raccomandazione di uscire solo per bisogni essenziali».

Ciò che ti manca di più è il contatto sociale?

«Mi manca veramente lo stare insieme, lo stare con le persone, e anche il contatto fisico, l’abbraccio, i tre baci: sono stata sempre abituata quel tipo di approccio un po’ latino di stare in mezzo alla gente, in mezzo alla folla ai concerti, o al bar. La parte che più mi manca è proprio il rapporto umano. Di questi tempi se guardi la TV e vedi i vecchi concerti con moltissime persone e quasi ti viene l’ansia che "sono tutti appiccicati", oggi è di fatto uno scenario impossibile».

Ma sarà davvero possibile dimenticarlo questo 2020?

«L’augurio è quello di lasciarsi il 2020, con tutte le sue stranezze, alle spalle, nel senso che le cose ritornino a una normalità più comune per noi, quella prima del 2020. Da dimenticare sì, anche se penso che in realtà ce lo ricorderemo tutti per sempre, e farà parte dei libri di storia».

Più tempo a casa ti permette di scrivere di più, ma meno socialità equivale a meno creatività?

«No, per me è il contrario, è stato un anno di grande ispirazione, una situazione di cambiamento così forte mi ha aperto un mondo di idee proprio nella scrittura. In realtà tra l'altro per me è stato un anno di grandi incontri. Anche se online, a distanza, ho comunque arricchito le mie conoscenze personali. Ed è cambiato anche il modo di comunicare durante il lockdown, passando molto tempo al telefono si ha un'attenzione maggiore verso l'interlocutore, rispetto ad esempio al bar con la musica alta».

Come restiamo aggiornati sulle tue novità?

«Il nuovo brano è disponibile sulle piattaforme digitali, e per restare aggiornati seguite la mia pagina Instagram (karincerini) e il mio canale YouTube».