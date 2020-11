Una piazza intitolata a Sfera Ebbasta

MILANO - Il comune di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha deciso di dedicare una piazza al cantante Sfera Ebbasta. A raccontare la novità è lo stesso rapper sul suo profilo Instagram, dove viene mostrata la targa con la scritta "Piazza Gionata Boschetti", il vero nome dell'artista. Il comune milanese viene infatti spesso citato nelle canzoni di Sfera, dato che il rapper vi ha trascorso diversi anni quando era giovane.

«Spero che Sfera sia d’esempio per tutti i ragazzi, per le nuove generazioni. Perché i sogni di ciascuno possono realizzarsi solo con l’impegno, la costanza, la passione e il rispetto per le persone e per il bene comune» ha dichiarato il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.