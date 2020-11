Il discorso pro-Black Lives Matter danneggerà la carriera di John Boyega?

LONDRA - John Boyega è sinceramente preoccupato che il discorso a favore di una protesta del movimento Black Lives Matter, da lui pronunciato a Londra nel mese di giugno, possa seriamente danneggiare la sua carriera.

«Assolutamente. Ho ancora quei pensieri» ha ammesso l'attore, intervistato da Radio Times. Boyega era consapevole del possibile impatto della sua presa di posizione, ma non rinnega l'aver preso parte a quella manifestazione. «Le vite dei neri sono sempre state importanti» disse mesi fa davanti alla folla londinese. Siamo sempre stati importanti. Abbiamo sempre significato qualcosa. Siamo sempre riusciti a prescindere. E adesso è il momento. Non aspetterò. Vi parlo dal cuore. Non so se avrò una carriera dopo questo, ma f...o».

KEYSTONE