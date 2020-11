Hollywood si congratula con Biden (e sfotte Trump)

LOS ANGELES - Hollywood in queste ore sta festeggiando la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Al presidente eletto democratico stanno arrivando migliaia di messaggi di congratulazioni, tra cui quelli di John Legend, Ron Perlman, Shakira, Elizabeth Banks, Cher e moltissimi altri. Jennifer Lawrence non è riuscita a contenere la soddisfazione ed è stata vista - esultate - circolare in pigiama per le strade di Boston.

Lo scrittore Stephen King ha twittato: «Uno dei migliori giorni della mia vita». Demi Lovato ha postato una foto di sé piangente dalla gioia. «Ho atteso ha postarla perché sapevo nel profondo che saresti stato il nostro prossimo presidente» afferma rivolgendosi a Biden. «Oggi celebriamo i milioni di americani che hanno mobilitato le loro comunità e votato con numeri da record». Bella Hadid dice di essere «fiduciosa per il futuro e per la vita delle persone. Finalmente» e la sorella Gigi dice che oggi è «un nuovo giorno, un nuovo capitolo!». Reese Witherspoon, celebrando «un grandioso momento nella storia della nostra nazione», si congratula con Biden e con la nuova vicepresidente, Kamala Harris. Ariana Grande ha ringraziato Dio per il successo del ticket Biden-Harris, Kendall Jenner ha postato una Story su Instagram esultante - dicendo di essere «emozionata, sollevata e colma di gioia» - mentre le sorelle Kourtney e Kim Kardashian hanno condiviso il post della telefonata della vittoria tra Harris e Biden. Khloé Kardashian si complimenta con Biden in italiano: «Bravo!!». «La democrazia funziona» osserva Sacha Baron Cohen, che con il suo "Borat" ha sbeffeggiato Trump e il trumpismo.

Allo stesso tempo, Donald Trump viene preso di mira ed è oggetto di battute e meme. Com'è noto, l'inquilino uscente della Casa Bianca non viene visto di buon occhio da una larga fetta dell'industria dello spettacolo. Il meme "Sei licenziato!" tratto da The Apprentice, lo show tv condotto dall'allora tycoon, è stato scelto da Ava DuVernay e ripostato da Mark Ruffalo (che dà del «truffatore» a Trump), Jordan Peele e così via.