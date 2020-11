L'attore Eddie Hassell è stato ucciso

DALLAS - Ucciso a colpi di arma da fuoco. È la tragica fine dell'attore Eddie Hassell, 30 anni, morto in Texas durante una sparatoria presumibilmente per un furto d'auto.

Lo scrive Variety aggiungendo che sul caso stanno indagando le autorità. Non è chiaro il luogo dove è avvenuto l'incidente.

Hassell, tra gli altri ruoli, ha interpretato Clay in 'I ragazzi stanno bene' (The Kids Are All Right, 2010). Il film, diretto da Lisa Cholodenko, ebbe quattro candidature agli Oscar nel 2011, miglior film, miglior sceneggiatura originale e gli attori Annette Bening e Mark Ruffalo, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior attore non protagonista.

L'attore ha anche interpretato il ruolo di Phil nella serie tivù del 2005 trasmessa da Nbc 'Surface - Mistero dagli abissi'.