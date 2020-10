Sanremo con o senza pubblico? «A gennaio capiremo in che condizioni siamo»

ROMA - Al momento è presto per stabilire se il prossimo Festival di Sanremo si svolgerà con il pubblico in sala oppure no.

Lo ha spiegato il direttore artistico Amadeus, riferiscono i media italiani, durante la presentazione di AmaSanremo. «Noi adesso non pensiamo al pubblico, ma pensiamo di fare il Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo. A gennaio capiremo in che condizioni siamo e valuteremo in quel momento la situazione reale e definitiva per la presenza del pubblico. Ora è prematuro parlarne, questo deve essere Sanremo della rinascita».

L'emergenza Covid-19 potrebbe cambiare i piani della Rai, che al momento va avanti nella preparazione dell'evento. «Abbiamo approvato cose tecniche» afferma il direttore di Rai1 Stefano Coletta «e tutti gli apparati che interessano Sanremo ma stiamo ancora nella fase editoriale, come è sempre stato in questo periodo. E la fase editoriale non è frenata dal tema Covid». Anche Coletta conferma che le decisioni in merito al pubblico non saranno prese prima del mese di gennaio.