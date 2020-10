Cardi B contro i commenti razzisti sulle sue Birkin: «Alle celebrità bianche non chiedete queste cose»

LOS ANGELES - Appassionata delle costosissime Birkin di Hermès, Cardi B non ha lasciato correre i commenti di alcuni utenti che, sui social, mettevano in dubbio che le artiste della scena hip hop potessero permettersi borse di lusso e insinuavano che avrebbero finito per farne diminuire il valore.

«Prima di tutto, ho senz'altro potuto comprare una borsa. Anzi, ne ho comprate quattro oggi dal negozio di Hermès», ha sottolineato la cantante 28enne, che sul suo profilo Instagram sfoggia un'intera collezione delle esclusive borse in pelle che costano dagli 11'000 dollari in su (v. più sotto). Riguardo all'eventualità che lei e altre rapper rovinino l'immagine di questi iconici accessori, Cardi ha poi argomentato: «In verità noi ne aumentiamo il valore perché, quando nominiamo delle marche nell'hip hop, la m***a sale. Facciamo partire delle tendenze».

Secondo l'artista americana, dietro i commenti c'è in realtà del razzismo: «Perché chiedete alle rapper donne se possono comprarsi una borsa da Hermès? - ha chiesto -. Non lo fate con queste celebrità bianche quindi perché lo chiedete a noi?». E ha aggiunto: «Perché se una ragazza di colore o ispanica ha una borsa bisogna chiedersi se sia falsa o se lei sia una truffatrice o se si sc**i un n***o per poterla avere?».

In conclusione, la 28enne ha comunque voluto relativizzare l'importanza di avere accessori di lusso per le donne che non sono «proprietarie d'azienda», «addette alle pubbliche relazioni», «dottoresse», «dentiste» o grandi influencer: «Se siete ragazze normali non dovete spaccarvi la schiena per prendere una Birkin - ha ricordato -. Non è una Birkin a fare di voi qualcosa. Un n***o se ne frega se avete una Birkin o una borsa Aldo, quello che vuole è sc***are con voi. Ci sono ragazze che non mettono nemmeno vestiti di marca e sono stilosissime, c***o ».

