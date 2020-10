La retromarcia di Morgan: «Sindaco di Milano? Niente di concreto»

MILANO - Quando tutti si stavano abituando all'idea che Morgan partecipasse alle prossime elezioni comunali in qualità di candidato della lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi, ecco la retromarcia del diretto interessato.

«Sgarbi ha lanciato questa provocazione, questa idea. Io ho risposto con un attestato di stima nei suoi confronti perché mi piace molto, da sempre, il progetto politico che porta avanti da anni» ha dichiarato il musicista a una trasmissione di Rai Radio1. «E c'è una sintonia d'intenti per quanto riguarda la questione della cultura. Sgarbi ha fatto questa uscita alla quale io ho risposto 'perché no?'. Da qui a essere candidato c'è differenza. Perché non ho alcun appoggio che possa sostenere una candidatura».

Come bisognava intendere dunque, le frasi pronunciate da Morgan nei giorni successivi alle affermazioni di Sgarbi? «Semplicemente un'occasione per esprimere delle opinioni sulla città, che è la mia città e che io amo. Bisogna prendere la cosa molto alla leggera. Ringrazio Sgarbi ma non c'è niente di concreto».