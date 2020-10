Cardi B dice addio a Twitter

LOS ANGELES - Cardi B ha preso la decisione di disattivare il proprio profilo Twitter. La motivazione? Il riavvicinamento al marito Offset, che non è piaciuto ai fan.

Dopo essersi cancellata da Twitter, la rapper ha spiegato il proprio gesto su Instagram. Da quando la coppia ha deciso di annullare il divorzio, Cardi B ha ricevuto moltissime critiche attraverso i social network. «Sono stanca di chi mi dice come devo vivere la mia vita, e di dare spiegazioni per tutto ciò che faccio»: questo in sostanza il messaggio della cantante.

La crisi della coppia era emersa a settembre quando, stando ad indiscrezioni, la cantante aveva già addirittura firmato le carte del divorzio. In seguiro sono stati rivisti insieme in occasione del compleanno di Cardi B, e la conferma della loro riappacificazione è arrivata proprio in questi giorni.