Anche gli Avengers stanno con Joe Biden

LOS ANGELES - Donald Trump è riuscito a inimicarsi anche gli Avengers, da Capitan America a Hulk, passando per la Vedova Nera, Gamora e il colonnello James Rhodes, meglio noto come War Machine. E no, non stiamo parlando di un nuovo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe.

Una sostanziosa fetta del cast - che include nomi come Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Don Cheadle e Paul Rudd oltre ai fratelli Russo (due volte registi dei "Vendicatori" in "Infinity War" e "Endgame") - si unirà domani alla senatrice Kamala Harris, candidata alla vice presidenza per il Partito Democratico, per una raccolta fondi a sostegno della corsa di Joe Biden.

Quello degli Avengers non è il primo cast di lusso a unirsi allo schieramento di Biden. Solo qualche giorno fa, anche i protagonisti del musical "Hamilton" si sono riuniti per sostenere lo sfidante di Donald Trump con una raccolta fondi virtuale.

Keystone