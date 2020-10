Sgarbi candida Morgan a sindaco di Milano (e lui accetta)

MILANO - Vittorio Sgarbi ha annunciato la volontà di candidare Morgan alla carica di sindaco di Milano.

«Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, glielo ho detto ieri. Gli ho chiesto se preferiva Milano o Napoli e lui mi ha detto che preferirebbe Milano» ha dichiarato il critico d'arte, che correrà a Roma in prima persona per la poltrona di sindaco con la lista Rinascimento con Sgarbi, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1.

Sempre alla stessa trasmissione Morgan ha confermato che non si trattava di una boutade. «È stata una proposta arrivata da Vittorio Sgarbi in tarda notte. I milanesi potrebbero amare e apprezzare questa cosa nel momento in cui mi candiderò veramente, se la cosa si concretizzerà. E lì esporrò la mia visione della rinascita della città. Sì, ho accettato la proposta perché mi piacciono le sfide, perché mi piace l’idea di poter intervenire sulla città che amo profondamente ed che è la mia città».

Il cantautore sembra avere le idee chiare su chi potrebbe affiancarlo in questa avventura: «Vorrei avere uomini intelligenti. Per esempio il professor Alberoni mi piacerebbe che fosse dei nostri e sarebbe una grande risorsa a livello culturale. Anche Eugenio Finardi è un’altra figura importante. E poi ci sono altre figure, anche non milanesi». Ma Morgan è di destra o di sinistra? «Sono di formazione libertaria, più vicino alla sinistra che alla destra. Ma non è né la destra né la sinistra».