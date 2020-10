Anna Kendrick: «Adoro essere bassa, non è un problema»

LOS ANGELES - Star della serie "Love Life", Anna Kendrick ha anche prestato la sua voce a Poppy di "Trolls 2 - World Tour", dove mostra tutto il suo talento canoro. 20 minutes ha incontrato l'attrice 35enne.

Cantare in questo film d'animazione le ha fatto venire voglia di registrare un album?

«Sono pronta a far uscire un disco se Justin Timberlake produce e compone tutti i brani. Ne abbiamo parlato, dato che lui doppia Branch, ma non sembra aver preso la proposta sul serio. Ma non importa».

È anche la star e la produttrice della serie "Love Life", che narra la vita amorosa del suo personaggio, Darby. La storia ha preso ispirazione dalla sua vita?

«Sì, ma non totalmente. Contrariamente a Darby, ho avuto la fortuna di avere un'ottima relazione con mia mamma, che mi ha insegnato l'empatia verso gli altri e il rispetto verso me stessa. Come il mio personaggio, ho avuto alcune relazioni contorte. Credo che tutte le ragazze single trentenni possano identificarsi in Darby».

Può parlarci della peggiore e migliore storia d'amore che ha vissuto?

«Alle elementari, il mio primo amore si chiamava Robbie. Quando gli ho detto che mi piaceva, mi ha risposto che ero troppo bassa, e questa cosa mi aveva spezzato il cuore. Mi piace essere bassa, non mi crea alcun problema. Ora sono contenta della relazione attuale, ma preferisco non parlarne».

Keystone