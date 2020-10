Ewan McGregor sarà ancora un maestro jedi

LOS ANGELES - Era stato annunciato, poi messo in pausa, poi forse cancellato. La show su Obi-wan Kenobi con Ewan McGregor, di nuovo nei panni del maestro jedi, alla fine si farà.

A confermarlo è stato lo stesso attore, in diretta Zoom al Graham Norton Show. Le riprese inizieranno a marzo del 2021: «È la storia di Obi-wan, non ci sarò solo io ma ci sarò parecchio anche io, il che è una cosa ottima», ha scherzato. La serie, anche se non si sa ancora quando, andrà in onda su Disney+.

Per prepararsi per la sua parte nei primi episodi della trilogia, ha studiato il lavoro del suo predecessore Alec Guinness nel primo episodio del 1977: «Mi sono chiesto: "Come lo avrebbe recitato da giovane?", e allora sono andato a recuperare i suoi primi film ed è stato uno spasso, davvero, erano incredibili e lui era bravissimo».