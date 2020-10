Arisa al naturale: «Amiamoci per quello che siamo»

ROMA - Arisa affida ai social un lungo pensiero e condivide con i fan un'immagine, che è anche un punto di svolta.

«Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri. Amiamoci per quello che siamo. Siamo vita» scrive la cantante italiana, lanciando un messaggio di body positivity che è stato apprezzato dalla grande maggioranza dei seguaci online.

«Negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente» ha spiegato. «Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce. Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro. Guerre infinite coi miei capelli e tempo perso che non torna più».

Arisa ha deciso che non vuole più fingere. «Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema. Ci sono tante persone care nella mia vita, che amo alla follia, che pur non aderiscono ai canoni del bello che ci propone questo mondo, eppure niente sarebbe lo stesso senza di loro per me. Mi chiedo allora perché solo io dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite».