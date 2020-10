Il nuovo James Bond deve (ancora) attendere

LOS ANGELES - Nuovo rinvio per l'ultimo James Bond a causa della pandemia da coronavirus: "No Time to Die" uscirà adesso il 2 aprile 2021 e non il 20 novembre come annunciato finora.

Il film è il 25esimo della serie su 007. «Siamo consapevoli della delusione per i fan ma non vediamo l'ora di presentarlo il prossimo anno», hanno annunciato Mgm, Universal e i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Mgm era stato il primo studio di Hollywood a prevedere gli effetti del Covid sulla distribuzione e aveva già rinviato l'uscita di "No Time to Die" da Pasqua di quest'anno al ponte del Thanksgiving.