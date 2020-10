«Il mio primo grande amore era un ragazzo, siamo stati assieme 11 anni»

MILANO - Ha fatto molto discutere il coming out di Gabriel Garko in diretta al Grande Fratello VIP, non tanto per la dichiarazione in sé, quanto per la scelta del contesto (e il cachet, si dice).

L'attore ha però deciso di aprirsi ancora una volta, questa volta nello studio di Verissimo. L'intervista, pubblicata venerdì dal Corriere della Sera, andrà in onda questo sabato pomeriggio.

«La mia prima grande storia d'amore è stata con un uomo ed è durata 11 anni, uscivamo in gruppo con amici, poi tornavamo a casa nostra. Vivevamo assieme ma era una situazione falsata», racconta Garko a Silvia Toffanin, «oggi però mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro».

Del segreto di Gabriel - del quale però nell'ambiente si vociferava da tempo - non era stato nascosto alla famiglia: «I miei genitori e le mie sorelle non mi hanno mai giudicato per le mie scelte, anzi mi hanno sempre protetto e coperto. Avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento sessuale non avrei più lavorato».

Una vita nell'ombra che però lo ha fortemente vessato: «Ho mentito a me stesso per molto tempo e vissuto momenti difficili, in cui ho avuto pensieri brutti, ma oggi sono felice di quello che sono e forse non lo sarei stato se non avessi passato quello che ho passato».