Nata la figlia di Magnini e Palmas

MILANO - Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è fiocco rosa. Venerdì i due neo-genitori hanno annunciato l'arrivo di Mia con una foto sui social, prima figlia per l'ex nuotatore e seconda per la showgirl.

«Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciato senza parole. Anzi, ora che mi sono ripreso te le dico: ti amo piccola Mia», scrive su Instagram un emozionatissimo Filippo che ha condiviso un pensiero per la compagna: «Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima». Magnini si è anche detto felice per la famiglia che stanno costruendo insieme a Sofia, primogenita della Palmas.

«Oggi è un giorno meraviglioso perché tu, Amore nostro infinito, sei arrivata tra di noi», scrive la showgirl sempre su Instagram.

La coppia sta insieme da circa due anni e l'arrivo di Mia è una grande gioia dopo aver dovuto rinunciare alle nozze a causa dell'emergenza Covid.